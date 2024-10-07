В России началась акция по обмену монет на бумажные деньги

В России стартует акция "Монетная неделя", которая позволит обменять мелочь на бумажные купюры.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Центральный банк сообщил, что мероприятие пройдет с 7 по 20 октября на территории всей страны. Принести монеты для обмена можно не только в отделения банков, но и в ряд крупных сетевых магазинов. Среди них "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Также в банках будет доступна возможность зачисления мелочи на счет.

По данным регулятора, наибольшее количество участников акции представлено в Южном федеральном округе, однако и в столице есть ряд точек обмена. Всего к акции присоединились около четырех тысяч отделений 159 банков и более 3,5 тысячи торговых точек по всей стране, сообщает РИА Новости.

Предыдущая акция, проходившая весной, позволила вернуть в оборот 31 миллион монет, эквивалентных 135 миллионам рублей.

Уточнения

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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