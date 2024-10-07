Производство шампанского в России взлетело на 27,6%

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России производство шампанского за январь-сентябрь 2024 года выросло на 27,6%, достигнув 11,15 млн декалитров (дал). Производство виноградных вин также увеличилось на 8%, до 24 млн дал.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, объем производства водки вырос на 1,6% и составил 55,74 млн дал, а коньяка — на 16,9%, до 6,9 тыс. дал. Однако выпуск слабоалкогольной продукции существенно сократился — на 40,5%, до 9,3 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий показало рост на 28,2%, достигнув 12,25 млн дал, а выпуск других спиртных напитков вырос на 19,2%, до 7 млн дал. Наиболее значительное увеличение отмечено в сегменте ликерных вин — на 49,4%, до 895,1 тыс. дал, сообщает ТАСС.

Что касается виноградосодержащих напитков без этилового спирта, их производство снизилось на 46,3%, до 184,3 тыс. дал, в то время как напитки с этиловым спиртом увеличили свой объем на 77,1%, до 44,8 тыс. дал. В производстве плодовой алкогольной продукции наблюдается падение на 35,5%, до 5,37 млн дал.

В целом за указанный период объем производства алкогольной продукции в России, без учета пива и его напитков, составил 132,8 млн дал, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Производство крепких спиртных напитков (крепостью выше 9%) выросло на 7,5%, достигнув 81,9 млн дал.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.



Декалитр (русское обозначение: дал; международное: daL, dal) — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.