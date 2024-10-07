Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как правильно обрезать малину: урожаю вы будете удивлены уже в следующем году
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Названы лидеры и аутсайдеры среди регионов России по доступности ипотеки в 2024 году
Учёные раскрыли два наиболее важных полезных свойства бобовых
Пять автомобильных функций, которые вам не нужны
Почему питомцы ненавидят цитрусовый запах
Учёные разрушили миф о вечной жизни
Почему курица может стать причиной проблем со здоровьем
В РФ наблюдается увеличение количества туристических поездок, несмотря на подорожание

Производство шампанского в России взлетело на 27,6%

2:17
Экономика

В России производство шампанского за январь-сентябрь 2024 года выросло на 27,6%, достигнув 11,15 млн декалитров (дал). Производство виноградных вин также увеличилось на 8%, до 24 млн дал.

Производство шампанского в России взлетело на 27,6%
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, объем производства водки вырос на 1,6% и составил 55,74 млн дал, а коньяка — на 16,9%, до 6,9 тыс. дал. Однако выпуск слабоалкогольной продукции существенно сократился — на 40,5%, до 9,3 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий показало рост на 28,2%, достигнув 12,25 млн дал, а выпуск других спиртных напитков вырос на 19,2%, до 7 млн дал. Наиболее значительное увеличение отмечено в сегменте ликерных вин — на 49,4%, до 895,1 тыс. дал, сообщает ТАСС.

Что касается виноградосодержащих напитков без этилового спирта, их производство снизилось на 46,3%, до 184,3 тыс. дал, в то время как напитки с этиловым спиртом увеличили свой объем на 77,1%, до 44,8 тыс. дал. В производстве плодовой алкогольной продукции наблюдается падение на 35,5%, до 5,37 млн дал.

В целом за указанный период объем производства алкогольной продукции в России, без учета пива и его напитков, составил 132,8 млн дал, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Производство крепких спиртных напитков (крепостью выше 9%) выросло на 7,5%, достигнув 81,9 млн дал.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

Декалитр (русское обозначение: дал; международное: daL, dal) — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Еда и рецепты
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов Аудио 
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Авто
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Последние материалы
Учёные раскрыли два наиболее важных полезных свойства бобовых
Пять автомобильных функций, которые вам не нужны
Почему питомцы ненавидят цитрусовый запах
Учёные разрушили миф о вечной жизни
Производство шампанского в России взлетело на 27,6%
Почему курица может стать причиной проблем со здоровьем
В РФ наблюдается увеличение количества туристических поездок, несмотря на подорожание
Укрепите свои волосы с помощью фолиевой кислоты: рекомендации экспертов
Идеальный майонез для любителей здорового питания: как приготовить его из банки горошка
Уборка без стресса: простой рецепт натурального чистящего средства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.