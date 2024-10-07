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Эксперт Брагин рассказал о борьбе Центробанка с инфляцией

1:19
Экономика

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин сообщил, что обсуждение снижения инфляционного таргета будет актуально только после достижения стабильности на уровне 4%. По его словам, возможности для этого появились в конце 2021 года, но события 2022 года отложили принятие решения.

Эксперт Брагин рассказал о борьбе Центробанка с инфляцией
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин в беседе с NewsInfo.Ru пояснил, что инфляционное таргетирование — это концепция, которая позволяет контролировать инфляцию, предотвращая риск гиперинфляции и колебаний валютного курса.

Если инфляция превышает целевые показатели, ЦБ может повысить ключевую ставку для снижения потребительского спроса и инвестиционной активности. Однако такой подход требует баланса, так как чрезмерное ужесточение политики может привести к рецессии.

Брагин также отметил, что хотя целевой уровень инфляции в 4% установлен Центробанком, его целесообразность может вызывать дискуссии. Тем не менее, стабильная и низкая инфляция создает предсказуемые условия для бизнеса и инвестиций, что способствует экономическому росту. 

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Инфля́ция  — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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