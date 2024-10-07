Срезают путь: нидерландская авиакомпания обвинила Китай в нечестной конкуренции

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз должен принять финансовые меры ради обеспечения честной конкуренции в сфере авиаперевозок между странами ЕС и Китаем, заявила генеральный директор нидерландской компании KLM Марьян Ринтел. Об этом сообщает NPO.

Фото: flickr.com by ltdccba, CC BY-SA 2.0

"Европа может подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила она.

Ринтел пояснила, что авиаперевозчики КНР после начала российской спецоперации на Украине используют воздушное пространство РФ, в то время как для европейских самолётов небо России закрыто. Из-за этого авиакомпании ЕС вынуждены увеличивать время перелётов и цены на билеты. По словам генерального директора KLM, это даёт Китаю несправедливое преимущество.

Поставщик данных о путешествиях и авиации Cirium отмечает, что в июле 2024 года на фоне всевозможных ограничений европейские авиаперевозчики совершили только 60% международных рейсов, при этом Китай выполнил 90% перелётов между странами.

Стоит напомнить, что запрет перелёта для авиакомпаний ЕС через Россию стал только ответной зеркальной мерой на политизированный тотальный запрет полётов российских лайнеров в Европу, ставший одной из многочисленных антироссийских санкций.

Уточнения

lang="nl">KLM (нидерл. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, «Королевская авиационная компания») — нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году.



Конкуре́нция (от лат. concurrentia — «столкновение, сбегание») — соперничество.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

