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Самый дорогой завтрак в России предлагают в московском ресторане: он стоит 72 тысячи рублей

0:47
Экономика

Столичный ресторан "Белуга" предлагает своим гостям "Завтрак бурлака" стоимостью 72 тысячи рублей, выяснил Telegram-канал "Трапезник". Его авторы узнали, какие яства входят в эту сумму.

Самый дорогой завтрак в России предлагают в московском ресторане: он стоит 72 тысячи рублей
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Главное блюдо завтрака — килограмм осетровой икры. Также в меню числятся отварная картошка с укропом и маслом, яйца под майонезом, маринованные боровики, малосольные огурчики, два вида хлеба (батон и чёрный), килька и другие консервы, расстегай и оладья. Всё это подаётся с литром водки.

"Как выглядит самая дорогая ресторанная позиция в стране", — пишет "Трапезник".

На данный момент это самый дорогой завтрак не только в Москве, но и во всей России.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Чёрная икра́ — икра осетровых рыб. Традиционную чёрную икру дают осётр, белуга, севрюга, шип.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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