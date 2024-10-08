Самый дорогой завтрак в России предлагают в московском ресторане: он стоит 72 тысячи рублей

Столичный ресторан "Белуга" предлагает своим гостям "Завтрак бурлака" стоимостью 72 тысячи рублей, выяснил Telegram-канал "Трапезник". Его авторы узнали, какие яства входят в эту сумму.
Главное блюдо завтрака — килограмм осетровой икры. Также в меню числятся отварная картошка с укропом и маслом, яйца под майонезом, маринованные боровики, малосольные огурчики, два вида хлеба (батон и чёрный), килька и другие консервы, расстегай и оладья. Всё это подаётся с литром водки.
"Как выглядит самая дорогая ресторанная позиция в стране", — пишет "Трапезник".
На данный момент это самый дорогой завтрак не только в Москве, но и во всей России.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Чёрная икра́ — икра осетровых рыб. Традиционную чёрную икру дают осётр, белуга, севрюга, шип.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.
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Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.