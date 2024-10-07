Базовый сценарий: Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% уже в октябре

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение Банком России ключевой ставки до 20% на заседании 25 октября является базовым сценарием в сложившихся условиях, рассказал РИАМО глава департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

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"В рамках поддержки экономики и рубля в частности на ближайшем заседании мы ожидаем рост ставки", — спрогнозировал он.

Тимошенко объяснил повышение ставки преобладанием проинфляционных рисков в российской экономике. По словам эксперта, параметры бюджета допускают существенные дополнительные траты до конца 2024 года.

13 сентября на заседании Совета директоров Центробанка было принято решение о повышении ключевой ставки до 19%. При этом регулятор не исключил её дальнейший рост.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

