Базовый сценарий: Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% уже в октябре

Повышение Банком России ключевой ставки до 20% на заседании 25 октября является базовым сценарием в сложившихся условиях, рассказал РИАМО глава департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
"В рамках поддержки экономики и рубля в частности на ближайшем заседании мы ожидаем рост ставки", — спрогнозировал он.
Тимошенко объяснил повышение ставки преобладанием проинфляционных рисков в российской экономике. По словам эксперта, параметры бюджета допускают существенные дополнительные траты до конца 2024 года.
13 сентября на заседании Совета директоров Центробанка было принято решение о повышении ключевой ставки до 19%. При этом регулятор не исключил её дальнейший рост.
Ключевая ставка Банка России (англ
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