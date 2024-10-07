В России стремительно дорожает красная икра: с чем это связано, объяснили эксперты

Стоимость красной икры в России к октябрю выросла на 25% и может увеличиться ещё на 10% к Новому году, несмотря на окончание рыболовного сезона. Глава Рыбного союза Александр Панин объяснил "Известиям", что цены ползут вверх из-за низкого улова и повышения спроса.
К началу сентября Росстат зафиксировал рекордный за последние два года рост цен на деликатес. Продавцы допускают, что в будущем красная икра сравняется по стоимости с чёрной.
В Росрыболовстве пояснили, что взлёт цен на горбушу и красную икру вызван резкими перепадами вылова лосося в Дальневосточном регионе. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупредили, что добыча тихоокеанских лососей в 2024 году может стать самой низкой за последние 20 лет.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.