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В США подсчитали, что Трамп увеличит госдолг страны на $7,5 трлн, а Харрис — всего на 3,5 трлн

2:47
Экономика

Предложенное кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом продление налоговых льгот увеличит растущий государственный долг Соединённых Штатов на 7,5 триллиона долларов, в то время как предвыборные предложения кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис — всего на 3,5 триллиона долларов, пишет Washington Post, ссылаясь на новое исследование внепартийного комитета по ответственному федеральному бюджету (CRFB).

В США подсчитали, что Трамп увеличит госдолг страны на ,5 трлн, а Харрис — всего на 3,5 трлн
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

При этом политика обоих кандидатов в президенты приведёт США к новым займам на триллионы долларов, отмечается в результатах исследования, опубликованных 7 октября.

"Несмотря на то, что наша финансовая ситуация действительно нездорова, у нас есть два кандидата, предложения которых, если рассматривать их всесторонне, скорее ухудшили бы ситуацию, чем улучшили, однако бывший президент Трамп ухудшил бы её сильнее”, — заявила WP президент CRFB Майя Макгинес, комментируя данные.

В своей предвыборной кампании Трамп призвал продлить действие налоговых льгот, введённых в 2017 году. Если его предложение будет реализовано, через 10 лет государственный долг США вырастет на 35,7 триллиона долларов.

Кроме того, политика отмены налогов на сверхурочную работу, пособия по социальному обеспечению и чаевые увеличит цифру ещё на 3,6 триллиона долларов. А его призыв к общенациональной кампании по задержанию и депортации иммигрантов без документов обойдётся в 350 миллиардов долларов, прогнозируют в CRFB.

По словам экс-президента США, компенсировать налоговые льготы должны новые крупные пошлины на импорт, однако исследование не подтверждает это обещание, а многие экономисты предупреждают, что рост пошлин приведёт к удорожанию товаров и услуг для американских потребителей.

Согласно тому же исследованию, политика Харрис увеличит долг на 3 триллиона долларов за счёт продления снижения налогов для тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год. Её меры по по расширению налоговых льгот на детей и заработанный доход приведут к росту госдолга ещё на 1,35 триллиона долларов. При этом в предвыборном штабе Харрис утверждают, что эти программы обойдутся гораздо дешевле.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Вчера в Соединённых Штатах началось досрочное голосование за будущего лидера страны.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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