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В Омской области появилась компания по торговле нефтью — её учредила одна из богатейших женщин региона

0:40
Экономика

Жительница Омской области Оксана Яковлева учредила в посёлке Ачаирском Омского района компанию по оптовой торговле нефтью "Север Нефть", сообщает gorod55. ru.

В Омской области появилась компания по торговле нефтью — её учредила одна из богатейших женщин региона
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Яковлева, владеющая половиной уставного капитала в ООО "Симтэк" (годовая выручка общества — 2 млрд рублей), является одной из богатейших женщин региона.

Компанию "Север Нефть" омичка учредила в одиночку, она же является её директором. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей.

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Уточнения

О́мская о́бласть — субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа и Западно-Сибирского экономического района.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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