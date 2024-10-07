В Омской области появилась компания по торговле нефтью — её учредила одна из богатейших женщин региона

Жительница Омской области Оксана Яковлева учредила в посёлке Ачаирском Омского района компанию по оптовой торговле нефтью "Север Нефть", сообщает gorod55. ru.
Яковлева, владеющая половиной уставного капитала в ООО "Симтэк" (годовая выручка общества — 2 млрд рублей), является одной из богатейших женщин региона.
Компанию "Север Нефть" омичка учредила в одиночку, она же является её директором. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей.
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О́мская о́бласть — субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа и Западно-Сибирского экономического района.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.
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