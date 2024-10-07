Цены вверх: в Татарстане за неделю подорожали мука и детские консервы

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на муку в Республике Татарстан выросли в последнюю неделю сентября на 1,5%, достигнув в среднем 42,18 рубля за килограмм. Об этом сообщает inkazan.ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным Татарстанстата, ещё 23 сентября средняя стоимость килограмма муки в Татарстане составляла 41,55 рубля, но уже к 30 сентября повысилась. Также более чем на 1% (32 копейки) выросла средняя цена на овощные детские консервы — 657,2 рубля за килограмм.

На том же ценовом уровне остались ржаной хлеб, хлебобулочные изделия и водка (67,4 рубля, 86,71 рубля и 678,11 рубля соответственно).

Ряд сезонных продуктов в Татарстане значительно подешевел — стоимость каждого не превышает 40 рублей за килограмм. Так, белокочанная капуста снизилась в цене на 8,1%, картофель — на 5,09%, морковь — на 4,62%, репчатый лук — на 3,37%.

Уточнения

Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.



Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

