Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмин Агаларов пояснил, почему отказался от бизнеса отца
Актриса Мария Кожевникова рассказала о плохих условиях для мам в аэропорту Сочи
Ирина Болгар рассказала, как Павел Дуров оставил её беременную в чужом городе после новых откровений бизнесмена
Банки повысили ставки по долгосрочным депозитам до 18-23% — как на этом заработать, и что это значит для экономики
Как правильно ухаживать за тюльпанами: сроки и техника выкапывания
ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву
За два месяца потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч убитыми
Сладкий и согревающий вкус осени: как приготовить изумительные оладьи из тыквы
Семь неожиданных способов использовать вазелин в ежедневном уходе

Цены вверх: в Татарстане за неделю подорожали мука и детские консервы

1:21
Экономика

Цены на муку в Республике Татарстан выросли в последнюю неделю сентября на 1,5%, достигнув в среднем 42,18 рубля за килограмм. Об этом сообщает inkazan.ru.

Цены вверх: в Татарстане за неделю подорожали мука и детские консервы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным Татарстанстата, ещё 23 сентября средняя стоимость килограмма муки в Татарстане составляла 41,55 рубля, но уже к 30 сентября повысилась. Также более чем на 1% (32 копейки) выросла средняя цена на овощные детские консервы — 657,2 рубля за килограмм.

На том же ценовом уровне остались ржаной хлеб, хлебобулочные изделия и водка (67,4 рубля, 86,71 рубля и 678,11 рубля соответственно).

Ряд сезонных продуктов в Татарстане значительно подешевел — стоимость каждого не превышает 40 рублей за килограмм. Так, белокочанная капуста снизилась в цене на 8,1%, картофель — на 5,09%, морковь — на 4,62%, репчатый лук — на 3,37%.

Уточнения

Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Еда и рецепты
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки Аудио 
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Авто
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле Аудио 
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает? Любовь Степушова Сводка с фронта: оказывается, ВСУ везде отступают "по плану", армия РФ пересекла реку Днепр в Запорожской области Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Последние материалы
В сугубо закрытом режиме: какие вопросы может поднять Путин на саммите G20 в Бразилии
Бум на дорогие авто с пробегом: рост рынка и самые популярные модели
Как правильно мыть сухофрукты: два проверенных способа
Спасатели нашли на Камчатке группу пропавших туристов
Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев
Цены вверх: в Татарстане за неделю подорожали мука и детские консервы
Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает?
Волонтёры в Курской области ждут любую помощь
News Day: Россия готовит сильный удар по доллару
Можно ли собакам есть тунца: ответ ветеринаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.