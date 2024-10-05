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Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY

0:55
Экономика

Российский холдинг VK готов предложить работу специалистам по искусственному интеллекту, уволенным из международной компании ABBYY, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текста.

Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY
Фото: commons.wikimedia.org by Флорштейн, CC BY-SA 4.0

Ранее ABBYY объявила о массовом увольнении разработчиков в России и зарубежных офисах — в Венгрии, Сербии и на Кипре. Это связано с трансформацией бизнеса и реорганизацией ключевых операционных функций, включая исследования и разработки, сообщает РИА Новости.

VK планирует усилить свою экспертизу в сфере машинного обучения (ML), привлекая опытных специалистов из ABBYY для развития продуктов "VK Видео", "VK Музыка" и "ВКонтакте". В холдинге открыты десятки вакансий для таких профессионалов, и для них предусмотрен комбинированный режим работы — как в офисе, так и удаленно.

Уточнения

ABBYY (/ˈʌbɪ/) — международная компания-разработчик программных продуктов в области обработки и потокового ввода документов (ABBYY FlexiCapture, ABBYY Vantage), анализа бизнес-процессов (ABBYY Timeline) и оптического распознавания символов (ABBYY FineReader).

«ВКонта́кте» (международное название — VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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