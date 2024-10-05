Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 совета женщинам, как избавиться от жира на животе
Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички
Как продлить срок службы автомобиля: основные рекомендации
Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY
Как микропластик оказывается в обонятельной системе человека
Солнце готовит Земле смертельный удар: когда ждать катастрофы?
Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Как долго нужно варить рис в супе?

В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году

1:28
Экономика

В Сибири к 2030 году планируется создать около 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций. Это предусматривает стратегия развития Сибирского федерального округа (СФО), утвержденная правительством РФ, сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году
Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Стратегия предусматривает реализацию 41 приоритетного проекта, на которые уже вложено свыше 1 триллиона рублей и создано 20 тысяч рабочих мест. В настоящее время идет уточнение и актуализация списка инвестпроектов. Кроме того, Патрушев поручил собрать все значимые инициативы регионов по развитию СФО для их дальнейшего рассмотрения правительством, провести аудит текущих проектов и направить предложения по их корректировке до 9 октября в Минэкономразвития и Аналитический центр. Последние, в свою очередь, должны обобщить данные и до 11 октября направить их в правительство, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул важность проектов кураторства и индивидуальных программ развития, особо отметив направления экологии и агропромышленного комплекса (АПК), которые могут войти в новые нацпроекты при наличии регионального софинансирования и привлечения внебюджетных средств.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами.

Рабо́чее ме́сто — это неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных или обслуживающих операций, оснащённое соответствующим оборудованием и технологической оснасткой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Садоводство, цветоводство
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Солнце готовит Земле смертельный удар: когда ждать катастрофы?
Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы
В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Как долго нужно варить рис в супе?
В горах Сочи провели реновацию популярной смотровой площадки
Мэр Парижа передала музею ОИ свой гидрокостюм, в котором она погрузилась в Сену
Простое решение проблемы беспорядка в багажнике
Конституционный суд РФ признал эвтаназию бродячих собак исключительной мерой
Неоновые акценты: как внедрить яркие цвета в повседневный макияж и гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.