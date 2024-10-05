В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сибири к 2030 году планируется создать около 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций. Это предусматривает стратегия развития Сибирского федерального округа (СФО), утвержденная правительством РФ, сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Стратегия предусматривает реализацию 41 приоритетного проекта, на которые уже вложено свыше 1 триллиона рублей и создано 20 тысяч рабочих мест. В настоящее время идет уточнение и актуализация списка инвестпроектов. Кроме того, Патрушев поручил собрать все значимые инициативы регионов по развитию СФО для их дальнейшего рассмотрения правительством, провести аудит текущих проектов и направить предложения по их корректировке до 9 октября в Минэкономразвития и Аналитический центр. Последние, в свою очередь, должны обобщить данные и до 11 октября направить их в правительство, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул важность проектов кураторства и индивидуальных программ развития, особо отметив направления экологии и агропромышленного комплекса (АПК), которые могут войти в новые нацпроекты при наличии регионального софинансирования и привлечения внебюджетных средств.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами.



Рабо́чее ме́сто — это неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных или обслуживающих операций, оснащённое соответствующим оборудованием и технологической оснасткой.



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