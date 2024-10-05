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Автогиганты Европы восстали против пошлин на электромобили из Китая

1:26
Экономика

Автопроизводители Mercedes-Benz и BMW выступили против планируемых Еврокомиссией пошлин на электромобили из Китая. Компании считают это решение нарушающим принципы свободной торговли и честной конкуренции.

Автогиганты Европы восстали против пошлин на электромобили из Китая
Фото: Wikipedia by Marek Argent is licensed under GNU Free Documentation License

Еврокомиссия объявила, что страны ЕС поддержали введение пошлин, однако Брюссель и Пекин ведут переговоры по поиску альтернативного решения до конца октября. Голосование против пошлин среди стран, включая Германию и Венгрию, может повысить шансы на урегулирование ситуации без торгового конфликта.

Гендиректор BMW Оливер Ципсе отметил, что переговоры должны быть проведены быстро, так как конфликт может привести к негативным последствиям для всех сторон. Представительница Mercedes-Benz подчеркнула, что введение тарифов может снизить конкурентоспособность отрасли и затормозить инновации. Представитель Volkswagen также выразил беспокойство, заявив, что предполагаемые пошлины повредят интересам немецкого автопрома больше, чем принесут выгоды.

Еврокомиссия ранее разослала проект решения с пошлинами от 17% до 36,3%, в зависимости от производителя. На Tesla планируется установить пошлину в 9%, а окончательное решение ожидается в ноябре.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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