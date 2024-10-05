Плохая погода вынудила москвичей платить за такси в 1,5-2 раза больше

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве стоимость такси увеличилась в среднем в 1,5-2 раза из-за непогоды, сообщил корреспондент ТАСС.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Дождь и час пик усложняют движение на дорогах, снижая скорость передвижения, что приводит к увеличению времени поездок. К тому же, растет число желающих воспользоваться такси, в то время как водителей становится меньше — многие предпочитают оставаться дома в плохую погоду.

Пресс-служба "Яндекс Такси" объясняет, что повышение тарифов — временная мера. Повышающий коэффициент используется, чтобы привлечь больше водителей на линию и вернуть цены к нормальному уровню. В приложении сервиса отмечается, что спрос на такси значительно превышает число доступных машин.

Похожую ситуацию описывает и "Ситимобил": повышенные цены должны стимулировать водителей выходить на работу и обеспечить быструю подачу автомобиля.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.



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