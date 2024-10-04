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Прекращайте разговор: эксперт назвал 5 способов защиты от телефонных мошенников

2:29
Экономика

Государственные органы и социальные службы никогда не запрашивают у граждан по телефону или мессенджерам пароль от личного кабинета, рассказал сайту aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Эксперт назвал способы распознать телефонных мошенников и защитить себя от них

Прекращайте разговор: эксперт назвал 5 способов защиты от телефонных мошенников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, не следует принимать звонки с незнакомых номеров, отметил Балынин.

"Ничего полезного для пенсионера в звонке с незнакомого номера не будет: в лучшем случае, это окажется рекламой. В худшем — это могут быть мошенники, которые работают по специальным скриптам, заманивая пенсионера в денежную ловушку", — предупредил он.

Во-вторых, нельзя никому говорить пароль от портала Госуслуг и других личных кабинетов. Государственные органы, Соцфонд и другие службы никогда не запрашивают пароли — ни по телефону, ни в мессенджерах, ни по электронной почте, подчеркнул эксперт.

"Если кто-то его спрашивает, то смело прекращайте разговор. Не нужно убеждать собеседника в том, что он является мошенником: это лишняя трата нервов и времени, а также потенциальные риски для успешного обмана", — посоветовал он.

Балынин добавил, что мошенникам это не на руку — им важно продолжать разговор, чтобы иметь возможность использовать новые уловки.

В-третьих, ни в коем случае нельзя сообщать данные своей банковской карты, например, якобы для перевода какой-либо выплаты от государства. Балынин заверил, что ни государственные органы, ни банки никогда не попросят сообщить такую информацию, так как у них и так есть все реквизиты граждан. На любую просьбу назвать номер или другие данные карты нужно бросать трубку.

В-четвёртых, органы государственной власти, Соцфонд и социальные службы не ведут переписку в мессенджерах, поэтому все сообщения такого рода — мошеннические.

"В целях безопасности разговор с ними не стоит даже начинать, в идеальном варианте — сразу заблокировать, чтобы их спам не отвлекал от текущих дел", — посоветовал Балынин.

В-пятых, если разговор с мошенниками всё-таки состоялся, о нём нужно как можно скорее сообщить родным и близким. Это необходимо сделать, даже если скамеры запретили человеку это делать, подытожил эксперт.

Уточнения

Фрод (англ. fraud «мошенничество»), ранее телефонное мошенничество — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных информационно-телекоммуникационных сетей.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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