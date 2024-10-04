Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре нефтяные доходы российского бюджета увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд).

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Это произошло, несмотря на снижение мировых цен на энергоносители и укрепление рубля, сообщает Bloomberg.

Рост нефтяных доходов был обусловлен сокращением субсидий производителям нефти. В сентябре выплаты этим компаниям, стимулирующие поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, составили 145,7 млрд рублей, что вдвое меньше прошлогодних показателей в 300 млрд рублей.

Вместе с тем ключевые налоговые поступления от нефтедобычи в России снизились почти на 10% до 902 млрд рублей, что связано с уменьшением цены на российскую нефть марки Urals.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



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