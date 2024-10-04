Международный валютный фонд (МВФ) выражает серьезную обеспокоенность возможной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.
Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джули Козак, сделанному на брифинге, подобное развитие событий может негативно сказаться на экономике как региона, так и всего мира.
Козак подчеркнула, что МВФ внимательно следит за последними событиями и отмечает усиление угроз и неопределенности, которые могут привести к значительным экономическим последствиям.
В заявлении также содержится призыв к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что, по мнению фонда, позволит стабилизировать ситуацию и снизить потенциальные риски для глобальной экономики.
Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.
Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.