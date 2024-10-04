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В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики

0:49
Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) выражает серьезную обеспокоенность возможной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джули Козак, сделанному на брифинге, подобное развитие событий может негативно сказаться на экономике как региона, так и всего мира.

Козак подчеркнула, что МВФ внимательно следит за последними событиями и отмечает усиление угроз и неопределенности, которые могут привести к значительным экономическим последствиям.

В заявлении также содержится призыв к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что, по мнению фонда, позволит стабилизировать ситуацию и снизить потенциальные риски для глобальной экономики.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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