Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников

Бюджетники из социальной сферы ежегодно получают индексацию зарплат, однако она уже второй год подряд не поспевает за инфляцией, сообщает АБН 24.
В 2023 году инфляция в России достигла 6,69%, а зарплаты проиндексировали лишь на 5,1%. В октябре текущего года запланирована индексация в размере 5%, при этом инфляция, по словам доцента кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой, уже составляет 7%.
Экономист отмечает, что индексация касается только базового оклада, который обычно не превышает половину зарплаты, что делает фактический рост доходов еще меньше. По словам Сазановой, индексация на 2025 год в 13,2% — лишь компенсация так называемого "инфляционного налога".
Эксперт считает, что оклады бюджетников социальной сферы необходимо довести до среднего уровня по региону, а затем индексировать их в соответствии с темпами инфляции.
Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.
Бюдже́тник — разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.