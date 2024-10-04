Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бюджетники из социальной сферы ежегодно получают индексацию зарплат, однако она уже второй год подряд не поспевает за инфляцией, сообщает АБН 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В 2023 году инфляция в России достигла 6,69%, а зарплаты проиндексировали лишь на 5,1%. В октябре текущего года запланирована индексация в размере 5%, при этом инфляция, по словам доцента кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой, уже составляет 7%.

Экономист отмечает, что индексация касается только базового оклада, который обычно не превышает половину зарплаты, что делает фактический рост доходов еще меньше. По словам Сазановой, индексация на 2025 год в 13,2% — лишь компенсация так называемого "инфляционного налога".

Эксперт считает, что оклады бюджетников социальной сферы необходимо довести до среднего уровня по региону, а затем индексировать их в соответствии с темпами инфляции.

Уточнения

Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.



Бюдже́тник — разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства.



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