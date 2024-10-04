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Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников

1:09
Экономика

Бюджетники из социальной сферы ежегодно получают индексацию зарплат, однако она уже второй год подряд не поспевает за инфляцией, сообщает АБН 24.

Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В 2023 году инфляция в России достигла 6,69%, а зарплаты проиндексировали лишь на 5,1%. В октябре текущего года запланирована индексация в размере 5%, при этом инфляция, по словам доцента кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой, уже составляет 7%.

Экономист отмечает, что индексация касается только базового оклада, который обычно не превышает половину зарплаты, что делает фактический рост доходов еще меньше. По словам Сазановой, индексация на 2025 год в 13,2% — лишь компенсация так называемого "инфляционного налога".

Эксперт считает, что оклады бюджетников социальной сферы необходимо довести до среднего уровня по региону, а затем индексировать их в соответствии с темпами инфляции.

Уточнения

Индекса́ция (от лат  index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.

Бюдже́тник — разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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