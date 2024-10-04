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Может не хватить: эксперт рассказал о рисках при передаче пенсионных баллов родителям

1:40
Экономика

Законопроект о возможности передачи пенсионных баллов родителям удобен для пожилых людей, однако несёт в себе риск недостаточности таких баллов для их детей, рассказал сайту aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Может не хватить: эксперт рассказал о рисках при передаче пенсионных баллов родителям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее инициативная группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который разрешает россиянам обеспечивать своими пенсионными баллами родителей, которым не хватает таких баллов для назначения страховой пенсии.

"С одной стороны, это будет удобно, если не хватает нескольких баллов, и путём такого перечисления у гражданина возникнут основания для получения страховой пенсии по старости", — прокомментировал инициативу Балынин.

Однако, отметил эксперт, предусмотренных законопроектом двух индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, так как человеку всё равно придётся ждать до получения пенсии. Их количество целесообразно увеличить, подчеркнул он.

Собеседник добавил, что в предложенном законопроекте есть риск, что детям, передавшим баллы родителям, самим впоследствии может не хватить их для назначения страховой пенсии. Балынин считает, что нужно предупреждать об этом риске лиц, желающих передать свои баллы пожилому человеку.

"Как минимум в таком оповещении нуждаются граждане, у которых заработная плата на уровне двух МРОТ и ниже при единовременной передаче и ниже средней заработной платы по стране в случае ежегодной передачи", — подытожил эксперт.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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