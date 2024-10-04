Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи выяснили, что происходит перед развитием рака
Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода
Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35
В Омске резко подорожало вторичное жильё
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину

Забастовка докеров в США парализовала импорт продовольствия

0:59
Экономика

Забастовка докеров в портах Восточного побережья и Мексиканского залива США парализовала импорт говядины и морепродуктов, а также экспорт курицы.

Забастовка докеров в США парализовала импорт продовольствия
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

По данным Reuters, свыше 50 контейнеровозов стоят на якоре, что превышает обычное количество в 16 раз. Перебои в поставках уже создают трудности для продовольственной цепочки страны, угрожая привести к дефициту и росту цен. Эксперты предупреждают, что даже краткосрочная забастовка может нарушить баланс поставок и ударить по потребителям.

В настоящее время импортеры, такие как Sorbello Refrigerated Services, располагают запасами на одну неделю, после чего ситуация может стать критичной. Особенно сложная ситуация складывается на рынке говядины: из-за сокращения внутреннего поголовья скота США нарастили импорт, и любые перебои могут привести к ощутимым последствиям для отрасли.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Последние материалы
Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи
Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода
Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35
В Омске резко подорожало вторичное жильё
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину
Лондон объявил о санкциях против белорусского Альфа-банка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.