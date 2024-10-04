Забастовка докеров в США парализовала импорт продовольствия

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Забастовка докеров в портах Восточного побережья и Мексиканского залива США парализовала импорт говядины и морепродуктов, а также экспорт курицы.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

По данным Reuters, свыше 50 контейнеровозов стоят на якоре, что превышает обычное количество в 16 раз. Перебои в поставках уже создают трудности для продовольственной цепочки страны, угрожая привести к дефициту и росту цен. Эксперты предупреждают, что даже краткосрочная забастовка может нарушить баланс поставок и ударить по потребителям.

В настоящее время импортеры, такие как Sorbello Refrigerated Services, располагают запасами на одну неделю, после чего ситуация может стать критичной. Особенно сложная ситуация складывается на рынке говядины: из-за сокращения внутреннего поголовья скота США нарастили импорт, и любые перебои могут привести к ощутимым последствиям для отрасли.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.