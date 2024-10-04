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Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода

1:11
Экономика

Госдолг США достиг рекордных показателей после смены финансового года, превысив отметку в 35,67 триллиона долларов.

Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

За два дня он вырос на 347,6 миллиарда, что на 20% больше всей суверенной задолженности России.

В последний день старого фингода американский долг увеличился на 143,3 миллиарда долларов, а уже в первый день нового года добавил еще 204,3 миллиарда. Это стало самым крупным ростом за всю историю США. Основное увеличение произошло по обязательствам перед госведомствами — на 243,8 миллиарда. Также долг перед частными лицами, бизнесом и зарубежными кредиторами вырос на 103,8 миллиарда, сообщает РИА Новости.

В сравнении с США, российский госдолг на 1 сентября составлял 289,2 миллиарда долларов и с начала года вырос на 3%, или 3,8 миллиарда долларов.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

Фина́нсовый год (бюдже́тный год) — традиционный период, на который устанавливается бюджет — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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