Лондон объявил о санкциях против белорусского Альфа-банка

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британское правительство объявило о введении санкций против белорусского Альфа-банка, который входит в российский инвестиционный консорциум "Альфа-групп".

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, CC BY-SA 4.0

В обновленном санкционном списке, размещенном на сайте Минфина Великобритании, банк обозначен как организация, поддерживающая государственный "режим" Белоруссии через деятельность в стратегическом секторе финансовых услуг. Подобные аргументы были использованы британскими властями для обоснования наложенных ограничений.

Новые рестрикции подразумевают возможность ареста активов банка на территории Великобритании, если такие активы будут выявлены.

Это очередной шаг Лондона в рамках международной санкционной политики, направленной на ограничение финансовой деятельности организаций, связанных с политическими Россией и Белоруссией.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



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