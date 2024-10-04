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Рейтинг такси растёт, но россияне всё ещё остаются недовольны сервисом

1:16
Экономика

В России растет удовлетворенность пассажиров поездками в такси на протяжении последних трех лет, заявил замруководителя Роскачества Антон Куканов на конференции Taxi-2024 в Сириусе.

Рейтинг такси растёт, но россияне всё ещё остаются недовольны сервисом
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Куканов отметил, что средний рейтинг такси растет медленно, но стабильно. Основные причины недовольства пассажиров — отмены заказов, просьбы оплатить наличными, переводом или поставить водителю максимальную оценку. Пользователи хотели бы иметь больше информации о водителях: стаж, количество часов работы в смену, особенности здоровья. Также пассажиры высказываются за возможность выбора водителя перед заказом и требуют отменить возможность активировать режим ожидания до прибытия водителя, сообщает ТАСС.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский подчеркнул проблему монополизации рынка такси в России. По его мнению, подобная монополия приведет к росту цен на услуги и снижению безопасности поездок. В качестве примера он привел Москву, где практически один агрегатор контролирует рынок, что, по его мнению, опасно для экономики и связей внутри страны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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