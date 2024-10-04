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Кредитные каникулы станут недоступнее для россиян: кто сможет получить отсрочку по новым правилам

2:32
Экономика

В России увеличат размер займов, на которые можно оформлять кредитные каникулы, рассказал Известиям директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Мера связана с ростом средней величины займов, пояснил он.

Кредитные каникулы станут недоступнее для россиян: кто сможет получить отсрочку по новым правилам
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

По словам Яковлева, сейчас правительство обсуждает повышение максимального размера кредитов, на которые можно оформить отсрочку, чтобы соблюсти баланс интересов банков и потребителей. Изменения могут принять уже в этом году, считает он.

Центробанк поддержал изменение порога для кредитных каникул.

"Следует установить пороги на таком уровне, чтобы россияне могли обращаться за послаблением по большинству ссуд, из которых складывается более 60% совокупной задолженности граждан по определенным категориям потребзаймов", — пояснили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитные каникулы не отменяют обязанность заёмщика выплатить долг банку, а лишь позволяют попавшему ему восстановить платёжеспособность при попадании в трудную жизненную ситуацию. Для банков такая отсрочка — шанс вернуть свои деньги и сохранить лояльность клиента, пояснил регулятор.

Сейчас кредитные каникулы можно оформить при сумме займа от 450 тысяч рублей и от 150 тысяч рублей — для кредиток. Получить отсрочку по автокредиту можно при сумме долга от 1,6 миллиона рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает такие нормы заниженными. По её словам, адекватный порог начинается от 250 тысяч рублей по кредитным картам и от 550-600 тысяч рублей — для потребительских кредитов. Для автокредитов она предлагает установить нижнюю границу в 2 млн рублей.

Руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов отметил, что из-за роста инфляции и цен россияне берут всё более крупные займы. Учитывая, что 90% заявок на кредитные каникулы в первом полугодии были отклонены банками, инструмент работает недостаточно эффективно и нуждается в корректировке, подчеркнул он.

В июле 2024 года задолженности россиян по кредитным картам выросли в полтора раза за год и достигли рекордных 5 трлн рублей, напоминают "Известия".

Уточнения

Кредитные каникулы (Платёжные каникулы) — отсрочка платежей по кредиту, предоставляемая банками клиентам на некоторый период времени.

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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