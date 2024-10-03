Белорусские сыры снова подорожают: республика повысила минимальные цены на экспорт в Россию

В Белоруссии с 3 октября повысят минимальные цены на некоторые виды молочной продукции, экспортируемой в Россию. Соответствующее решение принято министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, пишет "Интерфакс".
Так, повышение коснётся белорусских сыров. Сорта с низкой и нулевой жирностью подорожают с 320 до 325 рублей, а сыры с жирностью 45% и ниже — с 425 до 435 рублей. Минимальная стоимость продукта с жирностью выше 45% вырастет с 430 до 445 рублей.
В текущем году республика неоднократно повышала экспортные цены на молочную продукцию: в марте, июне, июле, августе и сентябре. Минсельхоз Белоруссии использует меру как инструмент регулирования внешних поставок, обеспечения стабильности внутреннего рынка страны и справедливой конкуренции, а также защиты отечественных производителей молока.
Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
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