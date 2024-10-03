Кабмин РФ предложил увеличить зарплаты бюджетникам в 2025 году: кто попадёт под индексацию

Кабмин России предложил увеличить на 13% зарплаты бюджетникам социальной сферы с 2025 года. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму, сообщают "Ведомости".

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Согласно документу, индексация коснётся врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, а также учёных и социальных работников.

Также правительство предлагает увеличить на 4,5% зарплаты судьям, работникам госучреждений, прокурорам, сотрудникам СКР и государственным служащим федерального уровня.

Напомним, что в "майских" указах президента России Владимира Путина одной из целей является увеличение зарплаты бюджетников до или выше уровня среднего заработка по региону. На её достижение Минфин планирует в течение трёх лет выделять ежегодно по 114,5 миллиарда рублей.

Уточнения

Бюдже́тник — разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.

