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Россияне спешат за микрозаймами: в чём причина?

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Экономика

Россияне чаще всего прибегают к микрозаймам, когда сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, требующими срочных расходов.

Россияне спешат за микрозаймами: в чём причина?
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Маркетолог и эксперт по психологии потребительского поведения Арсен Даллакян в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что такие ситуации могут быть как негативными, так и позитивными: срочный ремонт автомобиля, лечение, свадьба или другие значимые события. Кроме того, микрозаймы используются для перекрытия краткосрочного дефицита средств — как своего рода кредит на продукты до зарплаты.

Эксперт подчеркнул, что большинство заемщиков микрофинансовых организаций — женщины, зачастую замужние. Это может быть связано с тем, что на их мужей уже оформлены кредиты, что заставляет женщин искать альтернативные финансовые решения.

Уточнения

Микрокредитова́ние (англ. microcredit) — один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин.

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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