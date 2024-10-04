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Forbes назвал самую убыточную компанию России за 2023 год

1:46
Экономика

Американский журнал Forbes опубликовал список 10 наиболее убыточных компаний в России за 2023 год.

Forbes назвал самую убыточную компанию России за 2023 год
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

На первом месте рейтинга оказался "Газпром", чей убыток составил 583,1 миллиарда рублей. Однако в издании отмечают, что эти потери скорее имеют бухгалтерский характер и не отражают реального состояния бизнеса компании.

Несмотря на убыток, "Газпром" продемонстрировал стабильный рост: чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился на 5%, достигнув 2,3 триллиона рублей. Это свидетельствует о том, что компания успешно продолжает свою деятельность. К середине 2024 года "Газпром" уже получил чистую прибыль в размере почти 1,1 триллиона рублей. По данным отчета по МСФО, чистый убыток компании в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей, в то время как годом ранее была зафиксирована прибыль в 1,226 триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Помимо "Газпрома", в десятку самых убыточных компаний вошли Амурский газохимический комплекс, Ozon, Объединенная авиастроительная корпорация, VK, "Междуречье", Московский метрополитен, "Русгаздобыча", "Агентство по страхованию вкладов" и "Пивоваренная компания Балтика".

Рейтинг составлен на основе данных финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, представленных ФНС России, Росстатом и системой СПАРК.

Уточнения

Forbes (рус. Форбс) — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире.

Убыток — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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