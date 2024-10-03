Польша начала поставлять Украине российские удобрения

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность польских удобрений вынудили Варшаву реэкспортировать на Украину российскую продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли и данные Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

По словам собеседника агентства, Польша продолжает закупать удобрения из России и перепродает их Украине из-за выгодной ценовой ситуации: продукция местного производителя Azoty не выдерживает конкуренции по себестоимости из-за высоких цен на газ.

В июле 2024 года Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на сумму 55,7 миллиона евро, что вдвое больше показателей июня. Одновременно увеличился экспорт на Украину: на 28%, до 74,3 тысячи тонн. Главными видами поставок были смешанные и азотные удобрения. Россия остается главным поставщиком обоих видов продукции для Польши, но существенный рост экспорта в страну показали также Китай и Беларусь.

Польский производитель Azoty переживает сложные времена из-за финансовых трудностей и падения рентабельности. В августе компания объявила о крупных убытках и необходимости продажи части активов.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



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