Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие цветовые комбинации для маленьких квартир: советы от экспертов
Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях
Простая инструкция по уходу за кожаными сиденьями авто
Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном
"Зенит" прекратил сотрудничество с Максимом Богатко
Forbes назвал самую убыточную компанию России за 2023 год
Британия доверила раскрытие преступлений искусственному интеллекту
Почему домашние питомцы боятся пылесоса? Способ избавить животных от фобии
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта

Польша начала поставлять Украине российские удобрения

1:21
Экономика

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность польских удобрений вынудили Варшаву реэкспортировать на Украину российскую продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли и данные Евростата.

Польша начала поставлять Украине российские удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

По словам собеседника агентства, Польша продолжает закупать удобрения из России и перепродает их Украине из-за выгодной ценовой ситуации: продукция местного производителя Azoty не выдерживает конкуренции по себестоимости из-за высоких цен на газ.

В июле 2024 года Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на сумму 55,7 миллиона евро, что вдвое больше показателей июня. Одновременно увеличился экспорт на Украину: на 28%, до 74,3 тысячи тонн. Главными видами поставок были смешанные и азотные удобрения. Россия остается главным поставщиком обоих видов продукции для Польши, но существенный рост экспорта в страну показали также Китай и Беларусь.

Польский производитель Azoty переживает сложные времена из-за финансовых трудностей и падения рентабельности. В августе компания объявила о крупных убытках и необходимости продажи части активов.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Последние материалы
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта
Первый пивной курорт может появиться в России
Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная
Как превратить пельмени в полезное блюдо для фигуры
Врач раскрыл возможные причины болей в ногах
Инженеры MIT учат роботов думать и принимать самостоятельные решения
Польша начала поставлять Украине российские удобрения
Ветеринар рассказала, какие домашние питомцы нуждаются в контроле артериального давления
Клетчатка в гранатах: почему косточки тоже стоит есть
Почему не стоит чистить яблоки для шарлотки — секреты повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.