Высокие цены на газ и неконкурентоспособность польских удобрений вынудили Варшаву реэкспортировать на Украину российскую продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли и данные Евростата.
По словам собеседника агентства, Польша продолжает закупать удобрения из России и перепродает их Украине из-за выгодной ценовой ситуации: продукция местного производителя Azoty не выдерживает конкуренции по себестоимости из-за высоких цен на газ.
В июле 2024 года Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на сумму 55,7 миллиона евро, что вдвое больше показателей июня. Одновременно увеличился экспорт на Украину: на 28%, до 74,3 тысячи тонн. Главными видами поставок были смешанные и азотные удобрения. Россия остается главным поставщиком обоих видов продукции для Польши, но существенный рост экспорта в страну показали также Китай и Беларусь.
Польский производитель Azoty переживает сложные времена из-за финансовых трудностей и падения рентабельности. В августе компания объявила о крупных убытках и необходимости продажи части активов.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами