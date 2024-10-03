Оценка OpenAI взлетела до $157 млрд благодаря крупным инвестициям

Американская компания OpenAI, создавшая чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, привлекла инвестиции на $6,6 млрд, увеличив свою оценку до $157 млрд.
Среди ключевых инвесторов — технологические гиганты Microsoft, Nvidia, а также венчурные компании Thrive Capital и Khosla Ventures. Thrive Capital вложила в OpenAI $1,2 млрд и планирует увеличить инвестиции на $1 млрд в следующем году, если компания достигнет целевых показателей выручки. В то же время Apple изначально намеревалась инвестировать, но отказалась от этих планов.
Прогнозируется, что выручка OpenAI в этом году достигнет $3,6 млрд, однако растущие убытки могут превысить $5 млрд. В 2025 году компания планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию для привлечения большего числа инвесторов, сообщает ТАСС.
В последние два года OpenAI столкнулась с исками за нарушение авторских прав из-за использования материалов для обучения продуктов.
ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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