Оценка OpenAI взлетела до $157 млрд благодаря крупным инвестициям

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания OpenAI, создавшая чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, привлекла инвестиции на $6,6 млрд, увеличив свою оценку до $157 млрд.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, CC BY-SA 2.0

Среди ключевых инвесторов — технологические гиганты Microsoft, Nvidia, а также венчурные компании Thrive Capital и Khosla Ventures. Thrive Capital вложила в OpenAI $1,2 млрд и планирует увеличить инвестиции на $1 млрд в следующем году, если компания достигнет целевых показателей выручки. В то же время Apple изначально намеревалась инвестировать, но отказалась от этих планов.

Прогнозируется, что выручка OpenAI в этом году достигнет $3,6 млрд, однако растущие убытки могут превысить $5 млрд. В 2025 году компания планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию для привлечения большего числа инвесторов, сообщает ТАСС.

В последние два года OpenAI столкнулась с исками за нарушение авторских прав из-за использования материалов для обучения продуктов.

Уточнения

ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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