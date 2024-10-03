Спрос на российскую нефть в Индии продолжает расти

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт нефти из России в Индию вырос в сентябре, достигнув 1,88 млн баррелей в сутки — это на 6,4% больше, чем в августе, и составляет 40,2% от общего импорта нефти в страну.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Рост связан с увеличением спроса на углеводороды в Индии, которая занимает третье место в мире по потреблению нефти и зависит от импорта более чем на 85%. Аналитики Kpler отмечают, что увеличение объемов импорта обусловлено возвращением нефтеперерабатывающих заводов к работе после технического обслуживания, сообщает ТАСС.

Ожидается, что поставки из РФ могут вырасти еще больше, поскольку индийские НПЗ планируют заключить долгосрочные сделки на поставки российских энергоносителей.

Несмотря на снижение скидок на российскую нефть, индийские нефтеперерабатывающие компании сохраняют интерес к ней, так как даже небольшие скидки обеспечивают существенную экономию при таких масштабах импорта.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



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