Стоимость электроэнергии на Украине удвоится в течение двух-трёх лет

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие два-три года на Украине прогнозируется значительный рост тарифов на электроэнергию, сообщает ТАСС.

Фото: Freepik by freepik, PDM

По мнению Олега Попенко, председателя Союза потребителей коммунальных услуг страны, стоимость одного киловатт-часа к 2025 году может достигнуть 6,5-7 гривен, а в последующие годы — 8-9 гривен. Данный рост объясняется текущей ситуацией в энергетическом секторе, которая вынуждает правительство повышать тарифы для населения. Для сравнения, с 1 июня 2024 года стоимость одного киловатт-часа составляла 4,32 гривны ($0,1). Ожидаемый рост тарифов будет существенным, фактически двукратным по сравнению с текущими показателями.

Эксперт подчеркивает, что дальнейшее подорожание электроэнергии является неизбежным шагом в условиях сложной экономической и энергетической ситуации в стране. По мнению аналитиков, это отразится на финансовой нагрузке для населения и может вызвать недовольство среди граждан.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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