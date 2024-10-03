Volkswagen раскритиковал Евросоюз за торговую войну с Китаем

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Volkswagen выступил против введения Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили из Китая, поскольку это может навредить европейской автопромышленности больше, чем принести ей выгоды.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Представитель концерна отметил, что на фоне слабого спроса на электроавтомобили в Европе введение пошлин окажет негативное воздействие на рынок. Volkswagen открыт конкуренции и считает, что свободная торговля способствует развитию и процветанию. Компания призвала правительство Германии занять четкую позицию против тарифов ЕС на импорт электромобилей из Китая, так как пошлины не укрепят конкурентоспособность европейской автоиндустрии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает пошлины от 17% до 36,3% на китайские электромобили, а для Tesla они составят 9%. Окончательное решение ожидается до ноября.

Уточнения

Volkswagen AG ( немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн.



Торговая война (англ. trade war), Торговый спор (нем. Handelsstreit) — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонительная торговая война).



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