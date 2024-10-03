Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
Volkswagen раскритиковал Евросоюз за торговую войну с Китаем
Выпирает нижняя часть живота? Вам помогут эти упражнения
Дверь скрипит? Вот чем её можно смазать для устранения проблемы
Осенний макияж: как подчеркнуть свою красоту с помощью трендовых техник
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета

Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем

0:57
Экономика

Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах, рублях и юанях, доля которых в двусторонних расчетах достигла 95%, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Лавров отметил, что Россия в прошлом году заняла лидирующее место по темпам роста товарооборота с Китаем. В 2023 году объем взаимной торговли превысил $200 млрд и продолжает расти. Экономики двух стран развиваются динамично, несмотря на ограничительные меры со стороны США и их союзников, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что структуры народных хозяйств России и Китая дополняют друг друга, а Китай на протяжении многих лет является главным торговым партнером РФ.

Уточнения

Юа́нь (кит трад. , упр. , пиньинь Yuán) — современная валюта Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби (кит. упр. 人民币, пиньинь Rénmínbì, палл. Ренминби, буквально: «народные деньги», сокращённо RMB).

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем
В здоровом теле здоровый дух: как сохранить красоту и здоровье
Природные методы борьбы с тошнотой: что стоит попробовать
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Мэр Геленджика пригласил туристов в город
Акции Nike рухнули после заявлений о смене стратегии компании
Юрист Анцелиович: после отклонения апелляции Валиевой больше её сторона ничего не может сделать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.