Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах, рублях и юанях, доля которых в двусторонних расчетах достигла 95%, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Лавров отметил, что Россия в прошлом году заняла лидирующее место по темпам роста товарооборота с Китаем. В 2023 году объем взаимной торговли превысил $200 млрд и продолжает расти. Экономики двух стран развиваются динамично, несмотря на ограничительные меры со стороны США и их союзников, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что структуры народных хозяйств России и Китая дополняют друг друга, а Китай на протяжении многих лет является главным торговым партнером РФ.

Уточнения

Юа́нь (кит трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — современная валюта Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби (кит. упр. 人民币, пиньинь Rénmínbì, палл. Ренминби, буквально: «народные деньги», сокращённо RMB).



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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