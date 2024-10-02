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Инфляция вместо доходов: прожиточный минимум в России начнут рассчитывать по-новому

1:19
Экономика

Правительство России объявило об изменении методики расчёта прожиточного минимума с 2026 года. Она будет рассчитываться исходя из уровня официальной инфляции за предыдущий год, а не размера доходов. Об этом сообщают "Ведомости".

Инфляция вместо доходов: прожиточный минимум в России начнут рассчитывать по-новому
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соответствующая инициатива внесена в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 год. В пояснительной записке уточняется, что размер индексации прожиточного минимума будет определять ФЗ «О бюджете». Согласно документу, субъекты РФ обязаны до 15 ноября установить параметры выплат для социально-экономических групп с учётом коэффициента региональной дифференциации.

В записке поясняется, что новая методика расчёта обусловлена инфляционными рисками и существенным превышением прогнозов по росту цен и позволит быстрее реагировать на ситуацию, считают авторы законопроекта. 

В настоящее время размер прожиточного минимума рассчитывается исходя из медианного дохода россиян и составляет 15 453 рубля. В 2025 году сумма увеличится до 17 733 рублей.

Уточнения

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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