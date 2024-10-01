Логическая мера: эксперт объяснила, почему ВТБ ограничил выдачу кредитных карт своим клиентам

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В России банки ограничивают выдачу кредитных карт, так как цены и уровень инфляции будут расти, а доходы — падать, рассказала Общественной Службе Новостей экономист Елена Ведута.

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Ранее банк ВТБ ввёл временный запрет для клиентов на оформление двух и более кредитных карт. Мера связана с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка и направлена на предотвращение закредитованности населения.

Ведута назвала действия ВТБ естественными и нормальными.

"В данном случае это логическая мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать", — пояснила эксперт.

По её словам, на фоне больших денежных выплат из бюджета уровень реальных доходов россиян будет снижаться. Это грозит невыплатой кредитов, которые люди оформляют, что может привести к потере недвижимости. Учитывая это, ВТБ подстраховывается, добавила Ведута.

Экономист считает, что выдачу кредитных карт должны ограничить все ответственные банки.

"А безответственные банки рассчитывают на то, что человек, оказавшись в долгах будет вынужден прощаться со своей квартирой, другим имуществом, и тогда банк сможет продать ее с молотка. Безответственным банкам это даже в пользу. Он погасит свои долги", — пояснила она.

По мнению Ведуты, чтобы люди снова могли оформлять несколько кредиток, должна нормализоваться экономическая ситуация в стране. Пока что она ориентирована на военно-промышленные цели, подчеркнула экономист.

"Требуются механизмы управления развитием экономики, чтобы у нас начался рост уровня благосостояния и всего остального", — резюмировала эксперт.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.



Банк «ВТБ» (ПАО) (акроним от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

