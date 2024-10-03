Акции Nike рухнули после заявлений о смене стратегии компании

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Nike сообщила о падении акций в предрыночных торгах Нью-Йорка после отказа от годового прогноза по продажам и переноса дня инвестора, который был запланирован на ноябрь.

Фото: Openverse by kikfoto, CC BY-ND 2.0

Это произошло на фоне смены руководства: 14 октября новый генеральный директор Эллиотт Хилл вступит в должность, сменив Джона Донахью.

Главный финансовый директор Nike Мэттью Френд заявил, что изменение стратегии необходимо для усиления рыночных позиций в сегменте беговой обуви и одежды, что позволит новому руководству более эффективно оценить текущие бизнес-тенденции и сформировать планы на будущее.

Также Френд отметил, что Nike потеряла долю рынка в сегменте беговой экипировки, так как четыре года назад компания сократила взаимодействие с этим каналом. Несмотря на успехи на верхнем уровне — инновации, марафоны и достижения в спорте — прогресс среди повседневных бегунов остается незначительным, что стало приоритетом на ближайшее время.

Аналитики Goldman Sachs выделили ключевые моменты: отказ от годового прогноза связан со сменой CEO, в связи с чем компания переходит на квартальные отчеты.

Ожидается небольшое улучшение продаж во втором полугодии за счет запуска новых продуктов, но сохраняется риск замедленного восстановления из-за снижения заказов и слабого роста цифровых продаж.

Уточнения

Nike Inc. ( МФА: ['naɪkɪ], «Найки») — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.



А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.



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