Акционеры Red Bull остались без крупных выплат впервые за четыре года

В 2023 году владельцы Red Bull GmbH получили наименьшие дивиденды за последние четыре года, сообщает Bloomberg. Основная причина — рост издержек и усиление конкуренции на рынке США.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Компания, известная своим продвижением энергетических напитков через спортивные спонсорства, распределила среди двух групп акционеров — Марка Матешица и семьи Йоовидья из Таиланда — 810 млн евро (897 млн долларов). Это первый полный финансовый год после смерти основателя компании Дитриха Матешица, когда его сын Марк взял на себя управление 49% акций.

Согласно решению акционеров, семье Матешица не выплатили бонус за 2023 год, что происходит впервые с 2018 года. Red Bull обычно выплачивает пропорциональные дивиденды всем акционерам, а также дополнительные выплаты компании Матешица и Чалерму Йоовидье, которому индивидуально принадлежит 2% акций. С 2020 года он ежегодно получает по 3,2 млн евро, включая выплаты за 2023 год.

Несмотря на рост чистых продаж на 9% до 10,6 млрд евро, чистая прибыль компании увеличилась всего на 3,1% и составила 1,7 млрд евро из-за увеличения расходов.

Уточнения

Red Bull GmbH (рус. Ред Булл; red bull в переводе с англ. — «красный бык») — австрийская компания, производитель энергетических напитков (самым известным из них является одноимённый газированный напиток «Red Bull»).



Акционе́р — владелец акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение прибыли от его деятельности (дивидендов).



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