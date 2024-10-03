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Франция опережает Германию в снижении цен на электроэнергию

1:31
Экономика

Во Франции наблюдается снижение цен на электроэнергию благодаря сильному гидроэнергетическому и ядерному потенциалу страны, что смягчает влияние холодных месяцев, сообщает Bloomberg.

Франция опережает Германию в снижении цен на электроэнергию
Фото: wikimedia.org by CherryX, CC BY 3.0

Ноябрьский контракт, приходящийся на период отопительного сезона, подешевел на 23% с начала сентября, несмотря на приближающееся похолодание. Сильные дожди повысили перспективы гидроэнергетики, наполнив французские водохранилища до рекордных уровней, а стабильная работа ядерных станций поддерживает генерацию.

Однако геополитическая напряженность, особенно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и неопределенностью по поставкам газа из России, продолжает влиять на энергорынок. Несмотря на значительные запасы газа в Европе, цены на него остаются высокими, что ограничивает снижение стоимости электроэнергии в Германии по сравнению с Францией. По словам аналитика S&P Global Commodity Insights Даниэля Мьюра, геополитические факторы поддерживают высокие цены на газ, делая его менее конкурентоспособным по сравнению с углем и способствуя росту резервов.

Ноябрьский контракт на французскую электроэнергию упал на 2,68%, до €75,30 за мегаватт-час, тогда как аналогичный немецкий контракт снизился на 1,08%, до €87,22.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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