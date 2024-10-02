Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контроль мимики: секрет молодости от врача-косметолога
Эксперты рассказали, какие предметы в квартире могут негативно повлиять на самочувствие
Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля
Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки
Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет
Почему ваши волосы преждевременно седеют
Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы

В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora

0:40
Экономика

Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства акционерного общества "Панклуб", согласно данным картотеки.

В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora
Фото: commons.wikimedia.org by ThomasGTC, CC BY-SA 3.0

Компания известна как официальный дистрибьютор ювелирных изделий бренда Pandora на территории России и стран СНГ.

Владеющий "Панклубом" с 2015 года Сбербанк 15 июля подал иск о банкротстве из-за накопленных долгов компании. Однако размер финансовых обязательств перед банком пока не раскрывается.

Ситуация вокруг "Панклуба" стала развиваться после того, как Pandora приняла решение покинуть российский рынок в 2022 году.

Уточнения

Pandora (читается как Пандо́ра) — ювелирный дом, основанный в Дании в 1982 году супругами Пер и Винни Энивольдсен.

.

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Авто
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в квартире могут негативно повлиять на самочувствие
Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля
Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки
Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora
Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет
Почему ваши волосы преждевременно седеют
Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы
Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.