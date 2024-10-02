В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства акционерного общества "Панклуб", согласно данным картотеки.

Фото: commons.wikimedia.org by ThomasGTC, CC BY-SA 3.0

Компания известна как официальный дистрибьютор ювелирных изделий бренда Pandora на территории России и стран СНГ.

Владеющий "Панклубом" с 2015 года Сбербанк 15 июля подал иск о банкротстве из-за накопленных долгов компании. Однако размер финансовых обязательств перед банком пока не раскрывается.

Ситуация вокруг "Панклуба" стала развиваться после того, как Pandora приняла решение покинуть российский рынок в 2022 году.

Уточнения

Pandora (читается как Пандо́ра) — ювелирный дом, основанный в Дании в 1982 году супругами Пер и Винни Энивольдсен.



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Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.



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