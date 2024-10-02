Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикие животные восстанавливаются неделю после общения с человеком, выяснили немецкие учёные
В Нигерии лев загрыз работника зоопарка
Турагент назвала лучшие направления для осеннего отдыха с детьми
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34
Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту
Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой
Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали

Копить слишком долго: новый законопроект позволит россиянам раньше выходить на пенсию

Экономика

Предложенные Госдумой изменения в статью 15 федерального закона "О страховых пенсиях", разрешающие передачу пенсионных баллов родителям, позволят повысить уровень жизни пожилых людей, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Копить слишком долго: новый законопроект позволит россиянам раньше выходить на пенсию
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее Госдума РФ заявила о подготовке соответствующего законопроекта. Один из автором инициативы, замруководителя ЛДПР Сергей Леонов считает, что это позволит пожилым людям, ещё не накопившим достаточное количество баллов, уйти на покой раньше и получать более высокие выплаты от государства.

Проданова напомнила, что для назначения страховой пенсии в 2024 году нужен минимальный официальный трудовой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 28,2 балла, а с 2025 года — не менее 30 баллов.

По словам экономиста, чем меньше зарплата, тем дольше придётся копить пенсионные баллы, поэтому новый законопроект ГД, безусловно, поможет пожилым людям быстрее уйти на покой благодаря пенсионным баллам детей. При этом у россиян есть и другая возможность выйти на пенсию раньше, подчеркнула она.

"Пенсионные баллы можно не только отработать, но и докупить у социального фонда, перечислив деньги на его счет самостоятельно. То есть у детей (и не только у них) существует реальная возможность помочь своим престарелым родителям", — подытожила она.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности.

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Военные новости
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Дикие животные восстанавливаются неделю после общения с человеком, выяснили немецкие учёные
Турагент назвала лучшие направления для осеннего отдыха с детьми
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34
Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту
Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН
Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали
Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.