Копить слишком долго: новый законопроект позволит россиянам раньше выходить на пенсию

Предложенные Госдумой изменения в статью 15 федерального закона "О страховых пенсиях", разрешающие передачу пенсионных баллов родителям, позволят повысить уровень жизни пожилых людей, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее Госдума РФ заявила о подготовке соответствующего законопроекта. Один из автором инициативы, замруководителя ЛДПР Сергей Леонов считает, что это позволит пожилым людям, ещё не накопившим достаточное количество баллов, уйти на покой раньше и получать более высокие выплаты от государства.

Проданова напомнила, что для назначения страховой пенсии в 2024 году нужен минимальный официальный трудовой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 28,2 балла, а с 2025 года — не менее 30 баллов.

По словам экономиста, чем меньше зарплата, тем дольше придётся копить пенсионные баллы, поэтому новый законопроект ГД, безусловно, поможет пожилым людям быстрее уйти на покой благодаря пенсионным баллам детей. При этом у россиян есть и другая возможность выйти на пенсию раньше, подчеркнула она.

"Пенсионные баллы можно не только отработать, но и докупить у социального фонда, перечислив деньги на его счет самостоятельно. То есть у детей (и не только у них) существует реальная возможность помочь своим престарелым родителям", — подытожила она.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности.



Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.

