Коломойский* лишился топливных активов на Украине: кто новый хозяин?

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине на тендере продали 245 автозаправочных станций и 33 земельных участка, которые ранее принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому*.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным украинского издания "Экономическая правда", объектами завладела компания "Макс энерго ресурс", занимающаяся импортом топлива с 2022 года.

Ее владелец Игорь Супруненко заявил, что компания "непубличная" и не имеет связей с олигархическими структурами. По его словам, в компании есть несколько совладельцев, но они не связаны ни с одной олигархической группой, а топливо импортируется из Греции и Румынии. Супруненко также отметил, что о его компании мало кто слышал.

Решение о продаже было принято после решения Центрального апелляционного хозяйственного суда Украины от 2 ноября 2023 года, который вернул "Приватбанку" контроль над 245 АЗС, находившихся ранее в лизинге у группы "Приват".

*Внесён в перечень экстремистов и террористов в России.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



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