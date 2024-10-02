Россия готова увеличить экспорт отдельных видов нефтепродуктов в Казахстан, сообщает Минэнерго РФ. Сейчас поставки осуществляются в соответствии с индикативными балансами между странами.
Согласно заявлению ведомства, по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Казахстана, было принято решение увеличить объемы экспорта для определенных категорий нефтепродуктов, сообщает ТАСС.
Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил важность укрепления российско-казахстанского сотрудничества в сфере энергетики.
Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.
Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.