Россия готова увеличить экспорт нефтепродуктов в Казахстан

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия готова увеличить экспорт отдельных видов нефтепродуктов в Казахстан, сообщает Минэнерго РФ. Сейчас поставки осуществляются в соответствии с индикативными балансами между странами.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Согласно заявлению ведомства, по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Казахстана, было принято решение увеличить объемы экспорта для определенных категорий нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил важность укрепления российско-казахстанского сотрудничества в сфере энергетики.

Уточнения

Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.



Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



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