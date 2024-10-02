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Россия готова увеличить экспорт нефтепродуктов в Казахстан

0:37
Экономика

Россия готова увеличить экспорт отдельных видов нефтепродуктов в Казахстан, сообщает Минэнерго РФ. Сейчас поставки осуществляются в соответствии с индикативными балансами между странами.

Россия готова увеличить экспорт нефтепродуктов в Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Согласно заявлению ведомства, по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Казахстана, было принято решение увеличить объемы экспорта для определенных категорий нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил важность укрепления российско-казахстанского сотрудничества в сфере энергетики. 

Уточнения

Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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