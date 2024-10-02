Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подработка помогает подростку не только иметь собственные карманные деньги, но и стать более самостоятельным, рассказал RuNews24.ru инвестор, основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков. Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

По словам эксперта, зарабатывающий деньги ребёнок понимает, что финансы — это результат труда, а не просто "мама, дай", поэтому начинает относиться к ним более ответственно.

"С заработанным в кармане меньше хочется тратить на всякую ерунду. Они также лучше управляют финансами и реже оказываются в финансовых "пробоях" во взрослой жизни. Подработка — это не просто карманные деньги, это первые шаги к ответственному отношению к деньгам", — объяснил Ходченков.

Инвестор перечислил возможные варианты подработки для подростка:

Работа в кафе и ресторанах. Кроме заработка она отлично развивает коммуникативные навыки.

Соцсети и контент-мейкинг, например, ведение каналов и групп, таргетинг, копирайтинг, монтаж видео.

Онлайн-репетиторство. Если подросток хорошо разбирается в алгебре или знает иностранный язык, он может обучать других.

Курьерская работа. Несомненный плюс — постоянная активность и движение.

"Ты — мастер Photoshop? В путь. Умеешь круто писать? Заработаешь на текстах. Российские платформы вроде "Юду" или биржи фриланса дают возможность зарабатывать реальную копейку", — посоветовал он.

Эксперт добавил, что работающие подростки более дисциплинированы и на 30% эффективнее распоряжаются временем. Они понимают, что дедлайн — это не "перепиши контрольную", а "сделай работу, или останешься без денег", пояснил Ходченков.

"Подработка — это про реальную жизнь. Взрослый мир приходит быстрее, когда у тебя есть обязанности, а не просто карманные деньги от родителей. Обычно такие люди успешнее адаптируются в трудовой среде и быстрее находят стабильную работу после учёбы", — резюмировал инвестор.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



Вторичная занятость подработка — дополнительная работа лица, имеющего основную работу.

