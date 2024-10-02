Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилот заснял иранские ракеты в небе
Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога
Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Зима близко: подготовьте свои растения к холодам
У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия
Крылья импортозамещения: SSJ New на финишной прямой испытаний
Политолог о последствиях звонка Шольца Путину
Карьерный консультант рассказал, на какой работе платят 900 тысяч рублей в месяц
Долго не живут: названы марки автомобилей с худшей устойчивостью к коррозии

Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать

2:08
Экономика

Подработка помогает подростку не только иметь собственные карманные деньги, но и стать более самостоятельным, рассказал RuNews24.ru инвестор, основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.

Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

По словам эксперта, зарабатывающий деньги ребёнок понимает, что финансы — это результат труда, а не просто "мама, дай", поэтому начинает относиться к ним более ответственно.

"С заработанным в кармане меньше хочется тратить на всякую ерунду. Они также лучше управляют финансами и реже оказываются в финансовых "пробоях" во взрослой жизни. Подработка — это не просто карманные деньги, это первые шаги к ответственному отношению к деньгам", — объяснил Ходченков.

Инвестор перечислил возможные варианты подработки для подростка:

  • Работа в кафе и ресторанах. Кроме заработка она отлично развивает коммуникативные навыки.
  • Соцсети и контент-мейкинг, например, ведение каналов и групп, таргетинг, копирайтинг, монтаж видео.
  • Онлайн-репетиторство. Если подросток хорошо разбирается в алгебре или знает иностранный язык, он может обучать других.
  • Курьерская работа. Несомненный плюс — постоянная активность и движение.

"Ты — мастер Photoshop? В путь. Умеешь круто писать? Заработаешь на текстах. Российские платформы вроде "Юду" или биржи фриланса дают возможность зарабатывать реальную копейку", — посоветовал он.

Эксперт добавил, что работающие подростки более дисциплинированы и на 30% эффективнее распоряжаются временем. Они понимают, что дедлайн — это не "перепиши контрольную", а "сделай работу, или останешься без денег", пояснил Ходченков.

"Подработка — это про реальную жизнь. Взрослый мир приходит быстрее, когда у тебя есть обязанности, а не просто карманные деньги от родителей. Обычно такие люди успешнее адаптируются в трудовой среде и быстрее находят стабильную работу после учёбы", — резюмировал инвестор.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Вторичная занятость подработка — дополнительная работа лица, имеющего основную работу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Пилот заснял иранские ракеты в небе
Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога
Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Зима близко: подготовьте свои растения к холодам
У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия
Крылья импортозамещения: SSJ New на финишной прямой испытаний
Политолог о последствиях звонка Шольца Путину
Карьерный консультант рассказал, на какой работе платят 900 тысяч рублей в месяц
Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать
Долго не живут: названы марки автомобилей с худшей устойчивостью к коррозии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.