Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать

Подработка помогает подростку не только иметь собственные карманные деньги, но и стать более самостоятельным, рассказал RuNews24.ru инвестор, основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM
По словам эксперта, зарабатывающий деньги ребёнок понимает, что финансы — это результат труда, а не просто "мама, дай", поэтому начинает относиться к ним более ответственно.
"С заработанным в кармане меньше хочется тратить на всякую ерунду. Они также лучше управляют финансами и реже оказываются в финансовых "пробоях" во взрослой жизни. Подработка — это не просто карманные деньги, это первые шаги к ответственному отношению к деньгам", — объяснил Ходченков.
Инвестор перечислил возможные варианты подработки для подростка:
"Ты — мастер Photoshop? В путь. Умеешь круто писать? Заработаешь на текстах. Российские платформы вроде "Юду" или биржи фриланса дают возможность зарабатывать реальную копейку", — посоветовал он.
Эксперт добавил, что работающие подростки более дисциплинированы и на 30% эффективнее распоряжаются временем. Они понимают, что дедлайн — это не "перепиши контрольную", а "сделай работу, или останешься без денег", пояснил Ходченков.
"Подработка — это про реальную жизнь. Взрослый мир приходит быстрее, когда у тебя есть обязанности, а не просто карманные деньги от родителей. Обычно такие люди успешнее адаптируются в трудовой среде и быстрее находят стабильную работу после учёбы", — резюмировал инвестор.
Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.
Вторичная занятость подработка — дополнительная работа лица, имеющего основную работу.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.