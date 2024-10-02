Карьерный консультант рассказал, на какой работе платят 900 тысяч рублей в месяц

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вакансии с очень высоким уровнем зарплат часто вводят соискателей в заблуждение, являясь на деле рекламой будущих возможностей. Начинающий специалист навряд ли сможет сразу заработать большие деньги, рассказал Общественной Службе Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Эксперт ответил, на какой работе реально получать 900 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ранее сайт "Работа.ру" составил топ самых высокооплачиваемых вакансий в России в октябре. Рейтинг возглавил агент по коммерческой недвижимости в Москве — ему обещают доход до 900 тысяч рублей. Также в список вошли водитель-экспедитор с грузовым автомобилем в Москве (520 тысяч рублей), GPU developer в Санкт-Петербурге (до 320 тысяч рублей), врач-стоматолог в Краснодаре (до 300 тысяч рублей), руководитель отдела продаж в Уфе (до 300 тысяч рублей).

"Конкретно эта опубликованная вакансия для агента недвижимости, который может получать 900 000 рублей, сильно преувеличена. Я даже могу сказать, что это введение в заблуждение", — прокомментировал данные "Работа.ру" Валинуров.

По словам консультанта, агенты по недвижимости и риэлторы обычно имеют символический оклад, а их основной заработок — это процент от сумм заключённых сделок. Так, если сотруднику платят 3%, то от продажи квартиры в 100 миллионов рублей он заработает 1,5 миллиона. Однако подобные сделки заключаются не каждый день, подчеркнул эксперт.

"То, что риелторы каждый месяц получают такой доход это точно преувеличение. Сделка может длиться не то что несколько дней, а несколько месяцев, а потом ещё может и не "срастись", так что это точно неправда, тем более, что рынок недвижимости сейчас немножко приостановился, и сделок стало в разы меньше, и доход риелторов ещё упадет", — пояснил Валинуров.

Зарабатывать риэлтором 900 тысяч в месяц не получится, констатировал собеседник. По его словам, такие деньги получают топ-менеджеры федеральных и международных компаний с годовым оборотом от пяти миллиардов рублей: руководители отделов, директора по персоналу или логистике, коммерческие директора.

Тем, кто ищет простой, но хороший заработок, Валинуров посоветовал работу курьера. Консультант отметил, что они получают по 100-150 тысяч в месяц, при этом недостатка в работе у курьеров нет.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.



Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный), вака́нция — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

