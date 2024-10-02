Правительство Китая сделало своих миллиардеров богаче на $130 млрд

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший пакет стимулов Китая за последние годы заметно увеличил состояние богатейших жителей страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным Bloomberg Billionaires Index, за неделю, закончившуюся 30 сентября, совокупное состояние 54 китайских миллиардеров выросло на 19%, что стало самым большим недельным приростом с момента создания индекса в 2016 году. В общей сложности китайские магнаты добавили к своему состоянию почти $130 млрд.

Резкий подъем стоимости активов произошел после серии мер по стимулированию экономики, объявленных Пекином. Правительство Китая снизило процентные ставки, уменьшило резервные требования для банков и смягчило правила покупки жилья. Благодаря этим мерам китайские акции подскочили более чем на 25%, а основной индекс CSI 300 вырос за девять дней на 8,5%, что стало крупнейшим ростом с 2008 года.

Среди крупнейших победителей — сооснователь Tencent Ма Хуатэн, чье состояние увеличилось почти на 50% и достигло $51 млрд. Удача также улыбнулась сооснователю Alibaba Джеку Ма, чье состояние выросло до более чем $36 млрд. Помимо китайских магнатов, от новых стимулов выиграли и зарубежные бизнесмены, например, Бернар Арно, владелец LVMH, чье состояние увеличилось на $26 млрд в ожидании возвращения китайских потребителей на рынок роскоши.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Миллиарде́рами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, чаще всего — долларов США.



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