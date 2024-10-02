Правительство Китая сделало своих миллиардеров богаче на $130 млрд

Крупнейший пакет стимулов Китая за последние годы заметно увеличил состояние богатейших жителей страны.
По данным Bloomberg Billionaires Index, за неделю, закончившуюся 30 сентября, совокупное состояние 54 китайских миллиардеров выросло на 19%, что стало самым большим недельным приростом с момента создания индекса в 2016 году. В общей сложности китайские магнаты добавили к своему состоянию почти $130 млрд.
Резкий подъем стоимости активов произошел после серии мер по стимулированию экономики, объявленных Пекином. Правительство Китая снизило процентные ставки, уменьшило резервные требования для банков и смягчило правила покупки жилья. Благодаря этим мерам китайские акции подскочили более чем на 25%, а основной индекс CSI 300 вырос за девять дней на 8,5%, что стало крупнейшим ростом с 2008 года.
Среди крупнейших победителей — сооснователь Tencent Ма Хуатэн, чье состояние увеличилось почти на 50% и достигло $51 млрд. Удача также улыбнулась сооснователю Alibaba Джеку Ма, чье состояние выросло до более чем $36 млрд. Помимо китайских магнатов, от новых стимулов выиграли и зарубежные бизнесмены, например, Бернар Арно, владелец LVMH, чье состояние увеличилось на $26 млрд в ожидании возвращения китайских потребителей на рынок роскоши.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Миллиарде́рами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, чаще всего — долларов США.
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