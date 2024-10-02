Кризис подталкивает: пенсионный фонд Австралии вкладывается в недвижимость

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионный фонд Австралии HESTA с активами на 87 млрд австралийских долларов намерен вернуться на рынок недвижимости, нацелившись на проблемные активы, которые страдают из-за высоких процентных ставок, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaoz69, CC BY-SA 3.0

Главный инвестиционный директор Соня Соуэлл-Риксон заявила, что фонд увеличит долю недвижимости в портфеле в течение 12-18 месяцев. Основной фокус — на зарубежных коммерческих объектах, нуждающихся в финансовой реструктуризации или ликвидности.

Помимо этого, фонд планирует инвестировать в многоквартирные дома, здравоохранение, а также перспективные сектора вроде складов и центров данных. При этом HESTA увеличит долю активов, управляемых внутренними специалистами, чтобы усилить контроль над частными инвестициями.

Уточнения

Пенсионный фонд (англ. Pension fund) — фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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