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Цены на нефть взлетели на фоне ракетного удара Ирана по Израилю

1:10
Экономика

Рост цен на нефть произошел после запуска Ираном ракет по Израилю, так как это повысило риск перебоев в поставках нефти из региона, обеспечивающего треть мировых запасов, сообщает Bloomberg.

Цены на нефть взлетели на фоне ракетного удара Ирана по Израилю
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Цена нефти West Texas Intermediate выросла на 5,5% и сохранила большую часть достигнутого роста, стабилизировавшись на уровне около 70 долларов за баррель. 

Участие Ирана, члена ОПЕК, в конфликте увеличивает вероятность перебоев в поставках нефти. В августе Иран достиг шестилетнего максимума по добыче — 3,37 млн баррелей в день. Однако рынок остается напряженным: цены на нефть снизились на 19% после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, но возможный рост цен вызван опасениями из-за перебоев с поставками.

Трейдеры и аналитики предупреждают о дальнейшей волатильности. Ожидается, что в краткосрочной перспективе нефть может подорожать еще на несколько долларов за баррель из-за нервозных торгов и закрытия коротких позиций на рынке.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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