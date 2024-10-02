Кредитный рейтинг Израиля упал на фоне военного конфликта

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с А+ до А с негативным прогнозом, связав это с эскалацией конфликта с "Хезболлах" и участием Ирана.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

В заявлении агентства отмечается, что боевые действия в секторе Газа, ограниченная наземная операция на территории Ливана и ракетный удар со стороны Ирана замедлят экономическое восстановление Израиля. В результате S&P скорректировало прогноз роста ВВП страны на 2024 год с 0,5% до 0%, а на 2025 год с 5% до 2,2%. Также ожидается увеличение дефицита бюджета из-за растущих расходов на оборону, сообщает ТАСС.

В течение следующих 24 месяцев рейтинг Израиля может быть понижен еще раз, если произойдет дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и усилится участие Ирана.

Уточнения

Кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заёмщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



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