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Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России

1:24
Экономика

Генеральная прокуратура РФ запросила арест всех денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах российских подразделений "Ситибанка" и коммерческого банка "Дж.П. Морган Банк Интернешнл".

Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Данный иск направлен в Арбитражный суд Московской области. Главными ответчиками выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, а также госкомпания "Национальный фонд инвестиций Украины". Среди ответчиков также значатся американские банки Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Прокуратура требует взыскать солидарно с украинских организаций и американских банков 34,7 млрд рублей. Обеспечительные меры предусматривают арест всех средств американских банков на счетах в российских подразделениях. В документе также отмечается предвзятость украинского законодательства по отношению к России, а при разрешении споров должно применяться российское законодательство, сообщает РИА Новости.

Согласно иску, действия властей США и Украины, включая введение санкций против "Сбербанка" и "заморозку" его активов в США, направлены на повсеместное преследование российского имущества.

Уточнения

Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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